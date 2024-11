Tresor: Academy of Subcultural Understanding bietet EU-weites Programm an

Die Academy of Subcultural Understanding geht in die nächste Runde. Dabei handelt es sich um eine Initiative, die von der Tresor Foundation gegründet wurde. Ihr Ziel ist die Förderung von Clubs und Subkulturen. Insbesondere zielt sie auf junge Menschen ab, die konkretes Interesse daran haben, einen Club zu eröffnen, oder das bereits getan haben.

Die Ausbildung setzt sich zusammen aus einem fünfmonatigen Mentorenprogramm in der Region der Teilnehmer:innen sowie zwei einwöchigen Besuchen für Workshops und Schulungen vor Ort im Tresor in Berlin. Der Fokus liegt dabei auf der Förderung des Wachstums subkultureller Orte außerhalb der Großstädte, weil diese Räume, laut der Initiative, das Leben junger Menschen erheblich verbessern und kleine Städte zum Positiven verändern können.

Die Academy of Subcultural Understanding stellt sich in folgendem Video vor.

Gesucht sind engagierte junge Menschen zwischen 21 und 35 mit einer Leidenschaft für elektronische Musik und Kunst, die ihre Visionen in der Akademie einbringen wollen. Die weiteren Kriterien sind fließende Englischkenntnisse und konkrete Vorstellungen und Ideen für Clubs oder Venues. Außerdem sollte man für zwei Wochen zu den aufgeführten Terminen in Berlin verfügbar sein. Zudem ermutigt die Tresor Foundation insbesondere BIPoC, FLINTA-Personen und andere Menschen, die von intersektioneller Diskriminierung bedroht oder betroffen sind, sich zu bewerben: „People currently under-represented in club management will be given preference, given similar qualifications”, so heißt es in der Stellenausschreibung.

Einige der Themen, die im Programm behandelt werden, sind: Bar-Management, Awareness, Türpolitik, Entwicklung von Club-Konzepten, Sicherheit und Geschäfts- Planungskonzepte. Zu den Referenten gehören Mitarbeitende von Tresor, OHM und Kraftwerk, Persönlichkeiten und Expert:innen aus der Berliner Szene, lokale und internationale Gäste.

Hier könnt ihr euch bewerben.