„L’Amour Toujours”: Über 360 Polizeieinsätze wegen ausländerfeindlicher Parolen

Über 360 Polizeieinsätze sind auf das Grölen rechtsextremistischer Parolen zum Popsong „L’amour Toujours” zurückzuführen. Dies geht aus einer Recherche des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) hervor. Die Vorfälle beziehen sich auf den Zeitraum von Oktober 2023 bis Juni 2024. In Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern kam es zu den meisten Einsätzen.

Der Popsong von Gigi D’Agostino wurde in den meisten Fällen mit der ausländerfeindlichen Parole „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus” umgetextet. Am häufigsten passierte das auf öffentlichen Volksfesten und in Diskotheken, aber auch auf privaten Feiern und an Schulen. Oftmals wurde dabei der verbotene Hitlergruß gezeigt.

Der bekannteste Vorfall ereignete sich Ende Mai 2024 auf Sylt. Ein Handyvideo, das die Gesänge dokumentierte, ging viral und sorgte für Empörung. Bundeskanzler Olaf Scholz verurteilte die Gesänge als „nicht akzeptabel”. Der Song wurde anschließend an vielen Orten verboten.