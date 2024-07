Pino D’Angiò: Italo-Disco-Legende verstorben

Pino D’Angiò, mit bürgerlichem Namen Giuseppe Chierchia, ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Er war seit Jahren schwer krank: Sein Kehlkopfkrebs wurde sechsmal operiert, er hatte Lungenkrebs, ein Sarkom und überlebte einen Herzinfarkt und einen Herzstillstand.

Geboren in Pompei, erlangte er in den Achtzigern vor allem in Italien und Spanien große Bekanntheit. Besonders berühmt wurde er durch seinen Hit „Ma quale idea”. Der Song, der als frühes Beispiel des italienischen Rap gilt, sampelt die Basslinie von „Ain’t No Stoppin’ Us Now” des US-amerikanischen R’n’B-Duos McFadden & Whitehead und war geprägt von einem funkigen Stil, der als Meilenstein des Italo Disco gilt.

Von 1981 bis 2002 produzierte er zwölf Alben. Im Techno-Kontext erregte er am meisten Aufsehen mit seinem Projekt Age of Love, das er mit Bruno Sanchioni betrieb. Der gleichnamige Song gilt als eine der ersten und erfolgreichsten Trance-Produktionen überhaupt.

Trotz schwerer gesundheitlicher Probleme gab Pino D’Angiò die Musik nie auf. Er war bekannt für seine markante, raue Stimme, die trotz des Verlusts einer Stimmbandsaite durch seine Krankheit erhalten blieb. Neben seiner Tätigkeit als Sänger war er auch als Komponist und Produzent aktiv. Kurz vor seinem Tod trat er auf dem Sanremo-Festival auf, wo er mit der Gruppe BNKR44 eine Remix-Version seines berühmtesten Liedes performte.