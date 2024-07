Velocity Press veröffentlicht am 4. Oktober ein Buch über den verstorbenen Drum’n’Bass-Künstler Marcus Kaye, bekannt als Marcus Intalex. How You Make Me Feel: The Life & Legacy of Marcus Intalex von Mark O’Donnell und Sherif Dhaimish umfasst 176 Seiten und enthält über 100 seltene Fotos sowie Beiträge von Künstlern wie Calibre, Mark XTC, Doc Scott und DJ Flight.

Marcus Kaye wurde in den Neunzigern als Marcus Intalex in der Drum’n’Bass-Szene bekannt und gründete die Labels Soul:r und Revolve:r. Er veröffentlichte 2011 das Album 21 und mixte 2007 die 35. Ausgabe der CD-Reihe FabricLive des Londoner Clubs Fabric. Später wandte er sich als Trevino House und Techno zu und veröffentlichte 2016 das Album Front auf seinem Label Birdie. Kaye verstarb 2017, bleibt aber bis heute eine einflussreiche Figur in der elektronischen Musiklandschaft.