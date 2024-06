Tag der Clubkultur 2024: Bewerbungsphase hat begonnen

Unter dem Motto „Beyond Tomorrow. Remaining Hopeful in Chaos” findet dieses Jahr der Tag der Clubkultur in Berlin statt. Zwischen dem 3. und 10. Oktober zelebrieren zahlreiche Veranstaltungen das Nachtleben der Hauptstadt. Außerdem werden 40 Clubs und Kollektive für ihren Beitrag zur Berliner Clubkultur ausgezeichnet.

Erstmals werden drei Newcomer-Preise sowie ein Ehrenpreis für besonders engagierte Persönlichkeiten der Berliner Clubkultur verliehen. Alle prämierten Clubs und Kollektive präsentieren im Rahmen der interdisziplinären Clubkultur-Festivalwoche ihre eigenen Veranstaltungen.

Der Bewerbungszeitraum für den Tag der Clubkultur hat bereits begonnen und endet am 21. Juli. Ein unabhängiges Kuratorium wählt die Preisträger:innen aus, die am 5. September bekanntgegeben werden. Die Bewerbung soll eine Vorstellung des Clubs oder Kollektivs sowie Einblicke in die kulturelle Praxis und das Veranstaltungskonzept für die Festivalwoche enthalten.

Das diesjährige Motto des Tags der Clubkultur soll die Bedeutung von Clubs als Zufluchtsorten hervorheben. „Beyond Tomorrow. Remaining Hopeful in Chaos” zeige, dass Clubs trotz Herausforderungen wie Gentrifizierung, hohen Mieten und globalen Krisen Orte der Kraft und Hoffnung sein können.

Der Tag der Clubkultur wurde erstmals 2020 von der Berliner Clubcommission, der Senatsverwaltung für Kultur und Europa und dem Musicboard Berlin ins Leben gerufen. Inzwischen hat er sich als Kulturpreis für Clubs und Kollektive etabliert.