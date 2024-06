Frankreich: Kampagne der Elektronikszene gegen den Rechtsruck

Fast 200 Künstler:innen, Labels, Medien, Promoter und Videokünstler:innen aus der französischen Elektronikszene haben sich spontan zusammengefunden, um gegen den Rechtsruck nach der Europawahl zu protestieren. Sie wollen verhindern, dass das Rassemblement National bei den Wahlen am 30. Juni die Mehrheit gewinnt.

Wer die 200 Aktivist:innen sind, wurde nicht im Detail bekanntgegeben, nur dass Acts wie Beatrice M., Dj Schnake und Eloi, Veranstalter:innen wie KLUSTER COLLECTIF und Everybody Trance sowie Locations und Labels wie La Station – Gare des Mines und Kasa Obake Records zu ihnen gehören.

„Die Welt der Nacht, der Party und der Musik vereint sich in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Frankreich steht kurz davor, in die Hände rassistischer, frauenfeindlicher und klimaskeptischer rechtsextremer Führer zu fallen”, heißt es in der Instagram-Kampagne.

„Elektronische Musik und die darin vermittelten Werte von Freiheit, Inklusion, Teilhabe und Solidarität stehen im Widerspruch zu den Vorstellungen der extremen Rechten. Die queeren und schwarzen Gemeinschaften, aus denen diese Kultur hervorgegangen ist, sind auch die Hauptangriffsziele sämtlicher faschistischer Bewegungen.”

Die Kampagne kündigt Livestreams und Veranstaltungen an. Sie fordert auf, bei der Wahl für andere Parteien zu stimmen und Freunde und Bekannte für die Problematik zu sensibilisieren. Der Zusammenschluss organisiert sich in einem Discord-Channel, dessen Zugang im Post allerdings nicht bekanntgegeben wurde.