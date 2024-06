Dario G: Trance-DJ und -Produzent verstorben

Der Dance-Music-Producer Paul Spencer ist im Alter von 53 Jahren an Darmkrebs verstorben. Als Dario G schuf der Brite einige Dance-Hits, die die Neunziger prägten. Darunter erreichten vor allem „Sunchyme” und die inoffizielle WM-Hymne von 1998 „Carnaval de Paris” große Bekanntheit. Die weltbekannte Melodie der Hymne war dabei von einem Fangesang des FC Utrecht inspiriert, der sich auf das amerikanische Volkslied „Oh My Darling, Clementine” bezieht.

Das Musikprojekt Dario G wurde anfangs von drei Personen getragen: Gemeinsam mit Paul Spencer bildeten Scott Rosser und Stephen Spencer das Trio. Später stieß die norwegische Sängerin Ingfrid Staumstoyl hinzu. Mit ihr veröffentlichte Dario G das Lied „Dream to Me”, das sich auf „Dreams” von der irischen Rockgruppe The Cranberries bezog.

Nachdem sich das Trio 2002 aufgelöst hatte, produzierte Paul Spencer ab 2006 alleine unter dem Pseudonym weiter. Mit Hola erschien 2020 sein letztes Album als Dario G.