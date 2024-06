Chuck Roberts: House-Music-Sänger verstorben

Der Sänger, Songwriter und Produzent Chuck Roberts ist im Alter von 66 Jahren verstorben. Das gab der House-DJ und Produzent Terry Hunter bekannt.

Chuck Roberts sang 1987 die geschichtsträchtigen Vocals für „My House” von Rhythm Controll ein. Mit dem Text sollte Roberts erklären, was House für ihn ausmache. Die Worte „In the beginning, there was Jack, and Jack had a groove” waren bald überall zu hören, vor allem im Vereinigten Königreich im Rahmen der Acid-House-Bewegung. Die Vocal-Version von Larry Heards „Can You Feel It” aus dem Jahr 1988, die Roberts’ Sprechstück samplete, machte die Lyrics schließlich weltbekannt.

Chuck Roberts stammte aus Chicagos West Side und sang bereits im jungen Alter in der Kirche. Mit 13 Jahren trat er seiner ersten Band bei. Roberts’ Vater ließ diese in einem Kirchenraum so lange proben, bis er sie „Black Magic Woman” von Santana spielen hörte. Mit „I Wanna Thank You” als Teil der Funkband Mister feierte Roberts 1983 seinen ersten kommerziellen Erfolg. Zuletzt war er auf seiner eigenen Produktion „I Choose To Live” aus dem Jahr 2020 und auf dem Titel „Oscillator” von Illusionize und DJ Glen aus diesem Jahr zu hören.