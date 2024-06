Jamie xx: Zweites Album angekündigt

Jamie xx hat In Waves angekündigt. Sein zweites Album erscheint am 20. September 2024 auf Young, einem Sublabel der Beggars Group. Das Album enthält zwölf Tracks, darunter die Single „Baddy On The Floor” mit Honey Dijon sowie Gastbeiträge von Robyn, The Avalanches, Kelsey Lu, John Glacier, Panda Bear, Oona Doherty, Romy und Oliver Sim.

In Waves entstand über vier Jahre, beginnend mit Jamie xx’s Radio 1 Essential Mix 2020. Das Album spiegelt seine emotionale Reise während der Pandemie wider. Jamie xx entdeckte in dieser Zeit seine Liebe zum Surfen und kehrt nun ins Rampenlicht zurück.

Mit der Albumankündigung veröffentlichte Jamie xx die Single „Treat Each Other Right”, die er bereits in seinen DJ-Sets verwendet hat. Das Album erscheint digital, auf CD und in verschiedenen Vinyl-Formaten, darunter auch eine Deluxe-LP mit Bonus-Tracks.

Jamie xx (Foto: Alasdair McLellan)

In Waves (Young)

1. „Wanna“

2. „Treat Each Other Right“

3. „Waited All Night“ (feat. Romy & Oliver Sim)

4. „Baddy On The Floor“ (feat. Honey Dijon)

5. „Dafodil“ (feat. Kelsey Lu, John Glacier & Panda Bear)

6. „Still Summer“

7. „Life“ (feat. Robyn)

8. „The Feeling I Get From You“

9. „Breather“

10. „All You Children“ (feat. The Avalanches)

11. „Every Single Weekend (Interlude)“

12. „Falling Together“ (feat. Oona Doherty)

Digital/ CD/ Vinyl/ Vinyl Special Edition

VÖ: 20. September 2024