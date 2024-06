Essen: Demo-Rave gegen den AfD-Parteitag

Die Initiative Gemeinsam Laut veranstaltet zusammen mit der Meme-Seite Essen diese und befreundeten Kollektiven einen Demo-Rave gegen den AfD-Parteitag in Essen. Am 28. Juni ist unter dem Motto „Bass gegen Hass” ein Umzug mit DJs und Musik-Trucks geplant. Der Demo-Rave startet um 19 Uhr am Hauptbahnhof und geht von der Südstadt zur Grugahalle, wo der Parteitag der AfD abgehalten wird.

„Gemeinsam laut zu sein, heißt auch, den Bass gegen Hass aufzudrehen. Zusammen mit bekannten DJ-Kollektiven wollen wir zeigen, dass lauter Protest Spaß machen kann. Wir tanzen die AfD aus Essen heraus”, kündigt ein Mitglied von Gemeinsam Laut in der WAZ an.

Für die Musik und den nötigen Bass sorgen DJs der Kollektive Gitter und Statik. Im Anschluss kann im Goethebunker weitergefeiert werden.

Die Initiative „Gemeinsam Laut” plant außerdem noch weitere Demonstrationen und Veranstaltungen am Wochenende gegen den AfD-Parteitag. Über eine solidarisch organisierte Busanreise und eine Schlafplatzbörse soll der Protest bundesweit ermöglicht werden. Auch andere Gruppen kündigten bereits für das letzte Juni-Wochenende Proteste an. Die Polizei Essen rechnet mit dem größten Einsatz in ihrer Geschichte.