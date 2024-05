Arthur Russell: Neue Biografie erschienen

Der Musiker Arthur Russell wird in einer neuen Biografie porträtiert. Verfasst von Richard King, beleuchtet Travels Over Feeling: Arthur Russell, A Life sein Leben und Werk. Es handelt sich um ein 340-seitiges Buch, das von Heavenly Recordings veröffentlicht wird.

Dieses basiert auf umfangreichen Recherchen, die Richard King in Arthur Russells sowie anderen privaten Archiven durchgeführt hat. Es enthält handgeschriebene Noten, Texte, Fotos, Briefe und Zeichnungen von Russell und wurde durch zahlreiche Interviews mit seinen Mitarbeiter:innen, Zeitgenoss:innen, seiner Familie und seinen Freund:innen ergänzt.

Um die Veröffentlichung des Buches zu unterstützen, wird am 25. Mai ein Abend zu Ehren des Musikers im Londoner Barbican Theatre stattfinden.

Arthur Russell, geboren 1951 in Oskaloosa, Iowa, war ein vielseitiger Musiker, dessen Schaffen von Avantgarde über Disco bis hin zu Folk reichte. In der New Yorker Downtown-Szene der Siebziger und Achtziger war er ein einflussreicher Künstler und arbeitete mit Persönlichkeiten wie David Byrne und Phillip Glass zusammen. Trotz seines frühen Todes im Jahr 1992 bleibt sein Vermächtnis in der Musikwelt lebendig und inspiriert weiterhin Musikerschaffende weltweit.