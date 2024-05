Franchino: Italienischer Trance-Pionier verstorben

Der italienische DJ, Produzent und Sänger Francesco Principato, besser bekannt als Franchino, ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Franchino war während der 1990er einer der wichtigsten Progressive-Trance-Producer Italiens. Tracks wie „Bambolina” und „I Will Find You” gehören bis heute zu seinen erfolgreichsten Produktionen.

Der in Sizilien geborene und in der Toskana aufgewachsene Musiker arbeitete zunächst als Damenfriseur. 1970 gab er sein Debüt als Disco-DJ im Club Seven Eleven in Florenz. Seitdem spielte Principato als Resident in verschiedenen Clubs in Italien, darunter das Capo Nord und Tartana in der Toskana und Club 64 auf der Insel Elba.

Die Liebe zur elektronischen Musik entdeckte Principato auf Ibiza Ende der achtziger Jahre. Mit italienischen DJs wie MIKI, Farfa und Mari Più revolutionierte er Anfang der Neunziger den Einsatz von Stimme durch den Gebrauch von Samplern und Soundeffekten, indem er während der Sets absurde Gedichte erfand und sie – gleich einem MC – vorlas.

1993 veröffentlichte Principato mit Escandalo Total seine erste Platte, eine Zusammenarbeit mit seinem DJ-Kollegen Andrea Giuditta. Sein letztes Album La Macchina Del Tempo erschien erst im vergangenen Jahr. Im Verlauf von zweieinhalb Jahrzehnten veröffentlichte Franchino außerdem zahlreiche EPs und Remixe.

Auch wenn Franchinos regelmäßige Auftritte als DJ nach einer Krebserkrankung in den 2000er Jahren weniger wurden, legte er bis zuletzt in italienischen Clubs auf. Nach einer Veranstaltung im vergangenen April sei Franchino allerdings in ein Mailänder Krankenhaus eingeliefert worden. Dort verstarb die italienische DJ-Legende am 19. Mai 2024, wie seine Familie nun bekanntgab.