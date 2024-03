„To The Dancers”: Doku über DIY-Szene im UK veröffentlicht

Mit To The Dancers ist eine Doku über die DIY-Szene im britischen Newcastle erschienen. Der Film wurde von Susie Davies gedreht und stellt die Cobalt Studios vor – einen gemeinnützigen Raum und Veranstaltungsort, der seit 1999 die Kulturszene der nordenglischen Stadt prägt.

Neben den Verantwortlichen der Cobalt Studios sprechen in To The Dancers auch Musiker:innen wie Alabaster DePlume, Afriquoi und Me Lost Me über die Kulturinstitution in Newcastle.

Susie Davies hat sich zuvor mit der Warehouse-Rave-Szene in Newcastle beschäftigt. Ihr Film The Kick, The Snare, The Hat & A Clap lässt sich via YouTube streamen.

Die Cobalt Studios existieren seit 1999. Der Gebäudekomplex inmitten der Stadt umfasst neben Studios und einem Co-Working-Space auch eine Veranstaltungsbühne. Die Studios zählen zu der bekanntesten Kulturinitiativen Nordenglands.