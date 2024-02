Radical Softness: Berliner DJ überraschend verstorben 

Radical Softness, bürgerlich Lea Rose Besson, ist überraschend im Alter von 28 Jahren verstorben. Bessons Mutter bestätigte die Meldung von Znzl, dem Mitbegründer des Pariser Labels Demian, in einem Social-Media-Kommentar. Héctor Oaks, Matrixxman, Julian Muller, Mama Snake, Setaoc Mass, SPFDJ, Kyle Geiger oder Cera Khin gehörten zu den Künstler:innen, die ihr Beileid bekunden. Die Todesursache ist unbekannt.

Die aus der französischen Schweiz stammende Musikerin lebte in Berlin und gehörte 2019 zu den Mitbegründerinnen der FLINTA-Party CALYX. Von da an machte sich Radical Softness DJ schnell einen Namen mit einem lebendig gemischten, schnellen, harten, gefühlvollen, neunzigerlastigen Technosound. Bald folgten europaweite Auftritte, besonders auf queeren und sexpositiven Partys, etwa bei Gegen, Pornceptual, Possession oder auf dem Whole Festival. Im vergangenen Jahr tourte Besson durch Südamerika und spielte in Pakistan. Im März sollte war unter anderem ein Auftritt mit Dax J in Paris geplant.