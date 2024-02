DJ Katapila: Awesome-Tapes-From-Africa-Produzent verstorben

Der ghanaische Produzent und DJ Ishmael Abbey alias DJ Katapila ist überraschend gestorben. Dies gab das Label Awesome Tapes From Africa am vergangenen Freitag bekannt. „Der unnachahmliche Produzent, Discjockey und Partyveranstalter starb am Sonntagmorgen zu Hause nach kurzer Krankheit. Er hinterlässt eine liebevolle Familie, darunter seine junge Tochter und seinen Sohn sowie seine 92-jährige Mutter.”

DJ Katapila, der seinen Namen von der Baumaschinenfirma Caterpillar entlehnte, war vor allem für seine Produktionen im Bereich Ga Folk bekannt – ein traditionelles Musikgenre aus Ghana. Anstelle der typischen, analogen Live-Percussions produzierte Katapila die Sounds elektronisch und kreierte einen eigenen House-Stil.

Ishmael Abbey wurde 1973 in Ghanas Haupststadt Accra geboren. Er interessierte sich früh für Theater und war Teil von Gesangs-, Trommel- und Tanzgruppen. Mit 16 Jahren fing DJ Katapila an, Musik aufzulegen. Ab 1998 spielte er auf Beerdigungen, Geburtstagen oder Outdoor-Events in ganz Ghana. Dazu sang und rappte er auf den ghanaischen Sprachen Twi und Ga.

Seine Karriere als Produzent begann erst im Alter von 39 Jahren mit einer Testversion von Fruity Loops. Seine Produktionen spiegelten Katapilas Vorliebe für den internationalen Dance-Pop wider, der in den Neunzigern auf den Radiosendern in Accra lief. Er mischte die Melodien mit Highlife und Hiplife, zwei populären Genres aus Ghana. Neben Detroit Techno und Chicagoer Acid House ließ er sich auch von der traditionellen Musik der Elfenbeinküste oder aus Togo beeinflussen.

2007 erschien Cocoawra, seine erste Single. Die Mischung der Einflüsse und Erfahrungen, die er als DJ und Produzent über die Jahre sammelte, bildete die Grundlage für sein wichtigstes Album Trotro, das offiziell 2016 auf Awesome Tapes From Africa erschien. 2018 erschien mit Aroo eine EP, auf der auch DJ Katapilas Tochter zu hören ist. Er betrachtete Aroo als einfache mathematische Gleichung: „Frankophone Rhythmen plus Techno gleich: heiß und tanzbar.”

Zur Zeit des Releases Zeit tourte Katapila mit dem Labelgründer von Awesome Tapes From Africa, Brian Shimkovitz, durch Europa und trat in Clubs wie dem Hamburger Golden Pudel, den Londoner Corsica Studios und dem Hidden in Manchester auf. Seine letzte Veröffentlichung war eine EP auf Tash LCs Label Club Yeke im Jahr 2022 namens Techno Africa. DJ Katapila wurde 51 Jahre alt.