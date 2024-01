Just Music: Größtes Musikinstrumentengeschäft Europas schließt

Nach mehr als zehn Jahren soll Just Music am Moritzplatz, die Flagship-Filiale des 1977 in Berlin gegründeten gleichnamigen Unternehmens, schließen, wie der Tagesspiegel berichtet. Wann genau, ist noch nicht bekannt, auch nicht den Beschäftigten. Die Geschäftsführerin äußerte sich dazu bislang nicht. Im 7000 Quadratmeter großen und fünf Stockwerke umfassenden Laden steht nun ein Lagerverkauf an – Musikinstrumente, Zubehör, Tontechnik und mehr können zu reduzierten Preisen erworben werden.

Während der Pandemie schlossen aufgrund der wirtschaftlichen Lage bereits drei andere Standorte von Just Music, 2021 etwa die Pianogalerie in Wilmersdorf.