Courtesy: Kulør eingestellt, neues Label angekündigt

Courtesy stellt ihr Label Kulør ein und kündigt mit Against Interpretation ein neues an. Der erste Release ist gleichzeitig ihre erste Dance-Single, das Deep-House-Stück „Let the Music Hypnotise You”. Die Vocals wurden von der französischen DJ und Sängerin Klō alias Soyklō eingesungen.

„Für mein neues Label habe ich den Namen ‚Against Interpretation’ aus dem 1964 geschriebenen Essay der verstorbenen amerikanischen Autorin Susan Sontag verwendet, das ich in letzter Zeit wie besessen gelesen habe”, erklärt Courtesy. „Die Themen des Textes mögen für diese Ankündigung relevant sein oder auch nicht, das lasse ich von den geneigten Leser:innen entscheiden.”

„Let the Music Hypnotise You” erscheint nur digital in einer kurzen und einer längeren Version. Eine Veröffentlichung in anderen Formaten ist nicht angekündigt.

Auf Kulør sind von 2018 an bahnbrechende Tracks unter anderem von DJ Ibon, Schacke oder Rune Bagge erschienen. Zuletzt veröffentlichte Courtesy dort im vergangenen September ihr Debütalbum, auf dem sie mit Künstler:innen wie Erika de Casier oder Lyra Pramuk kollaborierte. Frühere Kulør-Veröffentlichungen sollen weiterhin verfügbar bleiben.