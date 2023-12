Das nordenglische Kultfestival hat die ersten Acts für das kommende Jahr veröffentlicht. Es wird vom 2. bis zum 6. Mai in Pontins Holiday Park in Southport in der Nähe von Liverpool stattfinden. Mit dabei sind unter anderem Helena Hauff, DjRUM, Hudson Mohawke, IMOGEN und Drum’n’Bass-Legende Dillinja.

Aufsehen erregt hatte die Bang-Face-Ausgabe 2020, die als letztes Festival in Europa am Beginn der Corona-Zeit stattfand.