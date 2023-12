Bi Nuu: Club im Berliner U-Bahnhof eröffnet wieder

Das Bi Nuu in Kreuzberg eröffnet wieder. Pünktlich zum Jahreswechsel soll die erste Party in der Location im U-Bahnhof Schlesisches Tor stattfinden – und zwar in einem frisch renovierten Club.

Es werde eine auf- und abbaubare Bühne und konzertfähige Technik geben, um verschiedene Veranstaltungsformate umzusetzen, schreiben die Verantwortlichen des Festsaal Kreuzberg. Worauf man sich in der Location beim U-Bahnhof Schlesisches Tor einstellen darf, zeigen erste Fotos.

Bis 2020 fanden im Bi Nuu regelmäßig Veranstaltungen statt. Davor befand sich der Club Kato in der Location unter dem U-Bahnhof-Station Schlesisches Tor. Das Bi Nuu weiterhin von den Inhaber:innen von Lido, Festsaal Kreuzberg und Astra geführt.