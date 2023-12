Amp Fiddler: Detroit-Größe verstorben

Amp Fiddler ist am vergangenen Sonntag einer Krebserkrankung erlegen. Der Keyboarder, Sänger und Produzent aus Detroit, der sich auch als Mentor diverser Musiker:innen der Stadt einen Namen gemacht hat, wurde 65 Jahre alt.

Joseph Fiddler wurde am 17. Mai 1958 in Detroit geboren. Mit 16 begann er Musik an verschiedenen Colleges und Universitäten in Detroit und Oakland zu studieren. Er brach sein Studium ab, um als Keyboarder bei der Funkband Enchantment tätig zu werden. 1984 lud ihn George Clinton ein, bei seinen Bands Funkadelic und Parlament in derselben Rolle mitzuwirken. In diesem Zusammenhang war er auch am Prince-Song „We Can Funk” beteiligt.

In den Achtzigern war Fiddler für Was Not Was tätig, den Neunzigern spielte er auf Demos des Neo-Soul-Sängers Maxwell und trug zu dessen Doppel-Platin-Debütalbum Urban Hang Suite bei. Ebenfalls war er auf Seals zweitem Album, auf Give Out But Don’t Give Up von Primal Scream und auf „Would I Lie To You?”, dem Welthit von Charles & Eddie, zu hören.

Andrés und Amp Fiddler bei NTS (Foto: NTS)

Als Fiddler in den Achtzigern in Los Angeles lebte, gründete er die Musikschule Camp Amp. Als er später nach Detroit zurückkehrte, nahm er sie dorthin mit und unterrichtete unter anderem J. Dilla, Waajeed oder Andrés. J. Dilla zeigte er 1992 die Akai MPC65, die Dilla zu seinem prägenden Sound verhelfen sollte, und stellte ihm Q-Tip von A Tribe Called Quest vor, der seine Arbeit einem breiteren Publikum zugänglich machte. Dilla war auch an Fiddlers Soloalbum-Debüt Waltz Of A Ghetto Fly von 2004 beteiligt, seiner kommerziell erfolgreichsten Solo-Veröffentlichung.

Für Fiddler war ebenfalls die Begegnung mit Moodymann folgenreich. Die Detroit-House-Ikone inspirierte ihn zu dem puristischen Sound, der auf Fiddlers Mahagoni-Brown-Album Amp Dog Knights von 2017 zu hören ist.

Ebenfalls kollaborierte Fiddler mit Carl Craig, Model 500, Basement Jaxx, Scuba und, auf Albumlänge, Sly & Robbie. Zuletzt wirkte er als Co-Songwriter auf The Omnichord Real Book mit, dem aktuellen Album von Neo-Soul-Sängerin Meshell Ndegeocello, und „Come On Over”, einer Single mit UK-House-Producer Luke Solomon.