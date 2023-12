Tresor: Club gibt Residents für 2024 bekannt

Bekannte Gesichter und junge DJs prägen das Resident-Aufgebot des Tresor im kommenden Jahr: Ein Beispiel dafür ist Bailey Ibbs aus London, der seit einigen Jahren mit seinen eigenständigen Breakbeat-Kreationen auf Labels wie Dansu Discs und Voitax internationale Anerkennung erlangt hat. An seiner Seite stehen weitere vielversprechende junge DJs und Producer wie IMOGEN, Viikatory und Yazzus. Die Tresor-Residents treten im kommenden Jahr bei der hauseigenen Klubnacht und bei internationalen Gigs gemeinsam mit den Tresor-Locals auf. Zu denen gehören unter anderem Liza Aikin, Reka Zalan, Jesse G und Lily Ackerman.

Die Reihe Tresor Meets am Freitag- und Samstagabend wird mit szenebekannten Kollektiven und Labels weitergeführt – etwa 777, Klasse Wrecks, Dekmantel oder Metalheadz, die entweder den Keller, den Globus oder den gesamten Club übernehmen.

Hier das komplette Aufgebot:

2024 Tresor Residents

Bailey Ibbs, Chloe Lula, DJ Stingray 313, Eric Cloutier, Fireground, Function, IMOGEN, Ireen Amnes, Kerrie, James Ruskin, Jensen Interceptor, LNS, Maedon, Nadia Struiwigh, Octave One, Plant43, Regis, Ryan James Ford, Stephanie Sykes, Solid Blake, Stevie Bicknell, Surgeon, Viikatory, Yazzus

2024 Tresor Locals

Beatrice, Big Ever, Carmen Electro, Cecilia Tosh, Exterminador, Flavia Laus, Janina, Jaxx TMS, Jesse G, Lily Ackerman, Liza Aikin, Madalba, Mareena, Maryisonacid, Max Durante, Monty Luke, Olin, Paula Koski, Reka Zalan, The Neighbourhood Character, Toxido Mask, Sanctuary, Shaleen, VCO, Z.I.P.P.O

2024 Tresor Meets

BCCO, Dame Music, Deep in the Box, Dekmantel, Echochord, Enigma, Fabric, DOWN, Herrensauna, Intergalactic FM, International Chrome, Klasse Wrecks, Metalheadz, MORD, ókú, Perc Trax, Sex Tags, Sonic Groove, Somniverse, WIGS, 777 Records