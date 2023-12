Straelen: Illegaler Rave auf Fliegerhorst aufgelöst

In der Nacht von Samstag auf Sonntag war die Polizei in Nordrhein-Westfalen von 23:30 bis 5 Uhr mit der Auflösung eines illegalen Raves im deutsch-holländischen Grenzgebiet nahe der Gemeinde Nettetal beschäftigt. 250 Menschen hatten sich auf dem ehemaligen Militärgelände des Fliegerhorsts Venlo-Herongen in Straelen versammelt, um zu feiern. Weitere 100 waren, teilweise über die niederländische Grenze, noch auf dem Weg dorthin, wurden aber von der Polizei abgefangen.

Anwohner:innen meldeten den Lärm, der offenbar bis in die umliegenden Kommunen hörbar war, frühzeitig bei der Kreispolizei Kleve. Daraufhin kam es zu einem Großeinsatz: Überregionale Einsatzkräfte der Polizei Nordrhein-Westfalen sowie Beamte der niederländischen Polizei unterstützten vor Ort. Es wurden Platzverweise sowie Straf- und Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung erteilt. Wie viele Raver:innen betroffen sind, ist bisher unbekannt. Die schnelle Auflösung des Raves sei die oberste Priorität der Polizei gewesen, berichtete Philipp Pütz von der Kreispolizei Kleve.

Im ehemaligen Fliegerhorst soll ein Naturschutzgebiet mit Wäldern als Nationales Naturerbe entstehen. Ein Teil ist bereits öffentlich zugänglich, das Gelände mit Bunkern und Gebäuden ist von Zäunen abgeriegelt. Aus gutem Grund: Dort befindet sich eine ungesicherte Kläranlage. „Wer da hineinfällt, kommt nicht mehr raus”, sagte Katja Behrendt von der Naturerbe GmbH.