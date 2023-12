Photobastei: Ausstellungen über Technokultur in der Schweiz

Vom 11. bis zum 31. März bringt die Zürcher Photobastei mit Techno Worlds und dem Begleitprogramm The Pulse of Techno zwei große Ausstellungen zur Technokultur ins Museum. Die Zürcher Techno-Bewegung gilt seit 2017 als Teil des immateriellen UNESCO-Kulturerbes in der Schweiz.

Die Ausstellung Techno Worlds des Goethe-Instituts gibt Einblicke in die lokale und globale Historie des Phänomens Techno. So wird gezeigt, wie Techno die Musikgeschichte geprägt hat und welche Rolle die Subkultur bei der Entwicklung von Kunst, Popkultur, Medienkonsum und Technologien spielt. Über 20 international renommierte Künstler:innen präsentieren ihre Perspektiven und ihre kreative Arbeit rund um das Genre. Die Ausstellung erforscht die unterschiedlichen Facetten und die Vielfalt der Technokultur und zeigt, wie Clubkultur, Underground und Mainstream ineinander verschwimmen.

Mit The Pulse of Techno mit Fokus auf Zürich und die durch das Genre dort geschaffenen Räume wird ein Begleitprogramm zur Hauptausstellung geboten, das Workshops, Gespräche und Paneldiskussionen umfasst. Außerdem finden Konzerte, Performances und Partys von Künstler:innen wie Underground Resistance, Marco Repetto oder Thomas Fehlmann statt.

Das Bundesamt für Kultur hat die Techno-Bewegung der Schweiz bereits 2017 zum UNESCO-Kulturerbe ernannt. Seit mehr als 30 Jahren prägt die Techno-Bewegung die Stadt und zählt zu den gelebten Traditionen des Landes.

Hier findet ihr das volle Programm der Ausstellungen. Morgen startet der Vorverkauf.