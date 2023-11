Jeffrey Garcia wird neuer Nachtbürgermeister von New York. Der Gastro-Lobbyist und ehemalige Kriminalkommissar der NYPD ist die zweite Person in dieser Position, die ein lebendiges und sicheres Nachtlebens im Big Apple gewährleisten soll.

Jeffrey Garcia folgt auf Ariel Palitz. Die Gründungsdirektorin des Office of Nightlife trat im vergangenen Februar als Nachtbürgermeisterin New Yorks zurück.

„Von den Tanzlokalen in Brooklyn bis zu den lateinamerikanischen Clubs in Queens und allem dazwischen war das Nachtleben schon immer Teil dessen, was New York City so lebendig und einzigartig macht …” , sagte Bürgermeister Eric Adams in der oben verlinkten Meldung. „Mit der Ernennung von Jeffrey Garcia – einem erfahrenen Unternehmer und Hospitality-Veteranen, der sich seit langem für von Minderheiten betriebene gastronomische Betriebe einsetzt – stellen wir außerdem sicher, dass das Office of Nightlife über die starke Führung verfügt, die es braucht, um Unternehmen im Nachtleben in der gesamten Stadt anzukurbeln.“

„Als Sohn einer alleinerziehenden Mutter aus der Dominikanischen Republik, geboren und aufgewachsen in Washington Heights, bin ich Bürgermeister [Eric] Adams und [Small Business Services Commissioner Kevin D.] Kim dankbar, dass sie mir die Aufgabe anvertraut haben, meiner Stadt als Geschäftsführer des ONL [Office of Nightlife] zu dienen. Das ist mein Traumjob“, sagt Garcia. „Meine Familie hatte zu kämpfen, aber wir hatten ein starkes Fundament in harter Arbeit und Pflichtbewusstsein, das ich mitbrachte, als ich bei der NYPD aufstieg, meine eigenen Lokale eröffnete und anschließend Bars und Restaurants im Besitz von Minderheiten zu etwas Besonderem machte.“

Die Ernennung des neuen Nachtbürgermeisters erfolgt während eines Einstellungsstopps bei städtische Behörden in New York. Alle Behörden sollen in diesem Monat ihre Ausgaben um fünf Prozent kürzen, gefolgt von weiteren fünf Prozent im Januar und April. Bisher ist unklar, welche Bezahlung Garcia für seine neue Aufgabe erhalten wird.