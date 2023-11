BMI: Führendes Unternehmen für Musikrechte an Investmentfirma verkauft

Die Investmentfirma New Mountain Capital übernimmt den Aufführungsrechteverwalter Broadcast Music Incorporated (BMI). New Mountain soll BMI unter anderem in den Bereichen Technologie und Plattformgeschäft unterstützen.

„Heute beginnt für die BMI ein spannendes neues Kapitel, das uns in die bestmögliche Position versetzt, in der sich verändernden Branche weiterhin einen Schritt voraus zu sein und den langfristigen Erfolg unserer Musikschaffenden sicherzustellen”, sagte Mike O’Neill, Präsident und CEO von BMI.

„Wir freuen uns über die vielen Möglichkeiten. New Mountain wird unser Wachstum beschleunigen, weil es neue Visionen, technologische Expertise und eine herausragende Erfolgsbilanz in der Stärkung von Unternehmen mitbringt”, so O’Neill weiter, der weiterhin für die BMI tätig sein wird.

Zweck der BMI ist es, zu gewährleisten, dass die Mitglieder für jede öffentliche Aufführung ihrer Songs Tantiemen erhalten. Sie agiert damit als Mittler zwischen den Musikproduzent:innen und den (öffentlichen) Verwertern geschützter Musikstücke. Die Copyright-Inhaber:innen sind dadurch von der mühsamen individuellen Wahrnehmung ihrer Rechte befreit.

Die BMI wurde 1939 von verschiedenen Radiostationen als Lizenzverwalter gegründet, um das Monopol der American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) zu brechen. Die BMI nahm auch Mitglieder aus von der ASCAP vernachlässigten musikalischen Genres auf – Country etwa oder R’n’B. Eine Demokratisierung der US-amerikanischen Musikwelt war die Folge. Gleichzeitig befreiten sich die Radiosender aus der Abhängigkeit des Monopolisten.

2022 machte die BMI 1,573 Milliarden US-Dollar Umsatz, 1,471 davon zahlte sie an die Künstler:innen als Tantiemen aus. Der Katalog der BMI umfasst 1,4 Millionen Musikautor:innen und 22,4 Millionen Songs.