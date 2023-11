Mark Knekelhuis: Rückzug aus dem Tourleben

Mark Knekelhuis, bürgerlich Mark van de Maat, wird aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht mehr professionell auftreten und touren, wie er auf Social Media bekanntgab. Gründe seien „die zerschossenen Nächte, das Reisen, ein zerstörter Biorhythmus, die Intensität der sozialen Interaktionen, Social Media, Alkohol- und Substanzkonsum”. Nach sieben Jahren als international gebuchter Künstler mit allen verbundenen Strapazen wird der Labelgründer von Knekelhuis am Freitag, den 24. November, im Club De School und am 9. Dezember in der Garage Noord seine letzten beiden regulären Gigs spielen.

„Ich möchte mich bei allen bedanken, die ich auf meinem Weg getroffen habe und die mir die Möglichkeit gegeben haben, mich künstlerisch auszudrücken. Ich behalte so viele wertvolle Momente in meinem Herzen”, schreibt van de Maat.

Der in Amsterdam lebende Künstler hatte im vergangenen Juni einen Burnout erlitten. Seitdem konzentriert er sich auf seine Genesung und die Arbeit mit seinem Label. Nachdem er sich aus dem Tourleben zurückzog, sei es ihm deutlich besser gegangen. Er habe Freude an neuen Projekten gefunden, die er mit anderen Musiker:innen aufbaut, und plane, ins geregelte Berufsleben einzusteigen.