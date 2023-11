Palazzo: Wohnungen in ehemaligem Technoclub geplant

Das Palazzo in Bingen am Rhein zählte zu den ersten Technoclubs in Deutschland – nun sollen in den Räumlichkeiten des ehemaligen Clubs Wohnungen entstehen.

Nach mehreren Sanierungen, die sich laut Merkurist auf über 10 Millionen Euro beliefen, möchten die aktuellen Besitzer:innen „Ruhe für die nächste Generation einkehren lassen”. Man wolle das seit 2003 leerstehende Haus bewohnbar machen. Einen Bauvertrag gebe es noch nicht, alle Parteien stünden aber im regelmäßigen Austausch.

Der Club wurde 1989 eröffnet und in den ersten fünf Jahren als typische Großraumdisco geführt. 1994 präsentierten Joachim Muno und Udo Niebergall von der Veranstaltungsagentur die monatliche Veranstaltungsreihe „Tanz der Familie” mit prominenten Gast-DJs. Über die Jahre legten Größen wie Westbam, Richie Hawtin, Jeff Mills, Sven Väth und Chris Liebing auf.

Party im Palazzo Bingen (Foto: Palazzo Events)

Der Club schloss 2003, seitdem steht das Palazzo leer und wird nur für unregelmäßige Events genutzt. Palazzo Events und „Tanz der Familie” planen, ihr Konzept in Zukunft auch in neuen Locations weiterzuführen. Im Juni 2024 soll ein „Palazzo-Boot” über den Rhein fahren.