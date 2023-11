Supercoolwicked: Vorwurf der körperlichen Gewalt gegen Omar-S

Supercoolwicked wirft Omar-S einen körperliche Gewalt vor. Die Sängerin aus Detroit, bürgerlich Morgan Hutson, habe den ebenfalls aus Detroit stammenden DJ und Producer wegen unbezahlter Lizenzgebühren von über 10.000 US-Dollar konfrontiert. Daraufhin habe er sie angegriffen. Der mutmaßliche Vorfall ereignete sich am 4. November bei einer Veranstaltung im Paramita Sound, einem Plattenladen in Detroit. Es gehe unter anderem um die Zusammenarbeit für den Track „What’s Good For The Goose”, der im Oktober 2021 auf Alex Omar Smiths, so Omar-S’ bürgerlicher Name, Label FXHE erschienen war.

„Er schrie ‚Fuck you bitch’ und griff mich körperlich an, wobei er auch ein Glas auf meinem Kopf zerschlug. Drei Männer waren notwendig, um diesen erwachsenen Mann von mir wegzuziehen, während er an meinen Haaren zerrte”, schreibt Hutson. „Das geschah in aller Öffentlichkeit, ohne Rücksicht darauf, wer es sah – viele taten das auch. Ich stehe noch unter Schock, verarbeite das immer noch und bin dabei, die notwendigen rechtlichen Schritte zu ergreifen.”

Einige Stunden nach dem mutmaßlichen Vorfall solidarisierte sich Paramita Sound mit der Betroffenen. „Wir stehen an der Seite von Morgan”, schreibt der Plattenladen. Der Veranstaltungsort nannte die mutmaßliche Auseinandersetzung zwischen den beiden „verwerflich”, „ekelhaft” und „inakzeptabel”. Der Veranstaltungsort distanziert sich von Smith und seinem Label.

Mehrere FXHE-Künstler:innen, darunter Fullbodydurag, John FM und JMT, verurteilten ebenfalls das Verhalten von Smith und distanzierten sich.

Am 6. November reagierte Smith mit Gegenvorwürfen. Wenn Künstler:innen dächten, er schulde ihnen noch Geld, sei er immer offen für Gespräche. Er selbst sei von Hutson tätlich angegriffen worden, wie Fotos im Post belegen sollen. „Ich fühle mich angegriffen und verletzt von den Lügen”, schrieb er. „Beschimpft zu werden, ist eine Sache, doch körperliche Misshandlung durch Supercoolwicked zu erleiden, ist eine andere.” Dass er die Künstlerin angegriffen habe, sei komplett aus der Luft gegriffen.