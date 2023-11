The Music Is Black: Londoner Ausstellung über afrobritische Musik

Das neue V&A East Museum in London eröffnet 2025 mit The Music Is Black: A British Story. Die Ausstellung untersucht, wie afrobritische Musiker:innen die Kultur des Landes der letzten 125 Jahren geprägt haben. Es erstreckt sich über vier Kontinente und 12 Jahrzehnte und präsentiert Künstler:innen wie Stormzy, Sampha, Kano, Little Simz und Ms. Dynamite.

Basierend auf Fotografien und Archiv- und Filmmaterialien befasst sich die Ausstellung unter anderem mit der Windrush-Generation, den Wurzeln des Notting Hill Carnival, Goldies legendären Drum & Bass-Partys im Blue Note und den globalen Auswirkungen von Grime.