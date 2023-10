Plastikman: Reissue von Richie Hawtins Acid-Techno-Meilenstein

DJ und Producer Ritchie Hawtin veröffentlichte Sheet One, sein erstes Album unter seinem Alias Plastikman am 18. Oktober 1993. Zur Feier des 30-jährigen Jubiläums des Albums wurde das Acid-Techno-Meisterwerk von den Originalbändern neu gemastert und über Mute und NovaMute auf Vinyl neu aufgelegt.

Das Album stellte auch eines der bekanntesten Techno-Logos vor und wurde durch sein perforiertes Artwork, das an LSD-Trips erinnert, notorisch. Das Cover der war so realistisch, dass deshalb ein Mann in Texas verhaftet wurde. Ein Polizist sah die CD auf seinem Autositz, als er ihn 1994 wegen eines Verkehrsverstoßes angehalten hatte.

Das Plastikman-Logo: gestaltet im Jahr 1991 von Ron Cameron, 1993 von Dominic Ayre optimiert

Musikalisch ist Sheet One ein Blue Print des Minimal Techno. Die zehn Tracks konzentrieren sich auf präzise, ​​reduzierte Rhythmen, mit häufigem Einsatz der Roland TB-303, die bekanntermaßen das Acid-House-Genre prägte.

Das auf Bio-Vinyl gepresste Album ist ab dem 1. Dezember verfügbar.

Dimension Intrusion, Richie Hawtins unter dem F.U.S.E.-Alias veröffentlichtes Debütalbum vom Mai 1993 wird ebenfalls wiederveröffentlicht. Hier ist Warp am Zug.