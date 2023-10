Jamie Tiller: Spendenaufruf für seine Familie

Der Music-from-Memory-Mitbetreiber Jamie Tiller starb am 15. Oktober bei einem tragischen Unfall. Er hinterlässt seine Frau Tasya und ihren gemeinsamen 6-jährigen Sohn Max. Nun lädt ein Spendenaufruf dazu ein, die Familie in dieser schwierigen Zeit finanziell zu unterstützen.

In einem Gofundme beschreibt Jen Harris die schwierige Situation, in der sich Tasya und ihr Sohn zur Zeit befinden. Tasya steht nach dem Tod ihres Mannes vor großen finanziellen Herausforderungen und bürokratischen Hürden. Aufgrund des plötzlichen Verlustes kommen unerwartete Ausgaben auf sie zu – Reisekosten, Gebühren für die Bearbeitung von Anträgen und das Honorar eine:n Einwanderungsrechtler:in, die:den sie benötigt, um mit Max weiter in Berlin leben zu können.

“Wir hoffen, dass die Freund:innen und Fans, die von Jamies Arbeit und seiner fröhlichen Art berührt wurden, sich in dieser schweren Zeit solidarisch zeigen”, heißt es weiter.

Jamie war Mitbegründer von Music from Memory, DJ und Mitinhaber von SWAY, einer Weinbar in Neukölln.

Hier könnt ihr seine Familie mit einem Spendenbetrag unterstützen.