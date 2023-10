Jeff Mills: Detroit-Techno-Legende modelt für deutsche Modemarke

Jeff Mills modelt für Jil Sander. Für das deutsche Modehaus trägt er dafür Teile der Winterkollektion. Außerdem spricht Mills im dazugehörigen Kampagnenfilm über die Schnittstelle von Musik, Technologie und Mode.

„Als ich begann, mich für Musik zu interessieren, interessierte ich mich auch sehr für Mode”, so Mills in dem in Manchester gedrehten Clip. „Als Musiker kann ich mich der Musik zuwenden und über die gleichen Themen wie in der Mode nachdenken: die Schattierungen, die Farben, die Texturen – und sie in Klang übersetzen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Mills mit einer Modemarke zusammenarbeitet. Im vergangenen Dezember komponierte er den Soundtrack für eine Modenschau von Dior vor den Pyramiden von Gizeh in Ägypten.