Leke Adesoye: Jungle- und Drum’n’Bass-Legende verstorben

Leke Adesoye, Gründer von Junglist Movement, ist am 10. Oktober im Alter von 44 Jahren gestorben. Dem Designer, Unternehmensführer und Musiker wurde im vergangenen Jahr ein Riesenzelltumor diagnostiziert. Er galt als eine der Hauptfiguren der Jungle- und Drum’n’Bass-Bewegung.

Adesoye litt zudem sein Leben lang unter der chronischen Krankheit Sichelzellanämie. Nach der Tumor-Diagnose im letzten Jahr wurde eine Go-Fund-Me-Seite für ihn erstellt. Mit einer Compilation wurden außerdem Spenden für seine Behandlung gesammelt.

Adesoyes Tod wurde von Simon Colebrooke, Mitbegründer des englischen Breakbeat-Acts 2 Bad Mice, bestätigt. In dem Instagram-Post drückte er seine Trauer aus und verdeutlicht Adesoyes Rolle in der Drum’n’Bass-Bewegung: „Du hast dabei geholfen, eine Bewegung zu schaffen und zu definieren. Dein Vermächtnis wird weiterleben, mein Freund.” Seine Angehörigen bedankten sich auf Facebook „für all die Liebe und Unterstützung”, die Adesoye und seiner Familie zuteil wurde.

Adesoye war langjähriger Mitgestalter der Jungle- und Drum’n’Bass-Szene im Vereinigten Königreich und trat als Teil der Gruppe Mixrace mit Paradox und David Davies auf. 1998 gründete er das Modeunternehmen Aerosoul. Das Unternehmen war inspiriert von der UK Jungle- und Hip-Hop-Bewegung und sollte deren Kultur widerspiegeln. Aerosoul kollaborierte mit vielen anderen Künstler:innen und etablierte eine Reihe von Marken, unter anderem Junglist Movement.