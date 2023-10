Ricardo Villalobos: Perlon legt Debütalbum neu auf

Ricardo Villalobos’ Debütalbum Alcachofa wird von Perlon wiederveröffentlicht und erscheint am 27. Oktober. Das erste Studioalbum des Deutsch-Chilenen wurde 2003 zunächst beim deutschen House-Label Playhouse veröffentlicht. Die Platte wurde zu einem großen Erfolg und gilt heute als Klassiker des Microhouse und Minimal Techno.

Ricardo Villalobos ist für seinen genreübergreifenden Stil aus House, Techno sowie Minimal Techno und südamerikanisch-perkussiven Klängen bekannt. Bereits im Jahr 2015 wurden Villalobos’ Tracks „Easy Lee” und „Dexter” auf seinem eigenen Label Sei Es Drum als Vinyl wiederveröffentlicht. Die drei Bonustracks, die bei dem ersten Release separat auf CD herausgebracht wurden, sind nun in der Neuauflage inkludiert.

Tracklisting:

01/A1: Easy Lee

02/B1: Theogenese

03/C1: Bahaha Hahi

04/C2: La Raja

05/D1: I Try To Live (Can I Live)

06/E1: Quizås

07/E2: Fusion The Enemies

08/F1: Dexter

09/G1: Bach To Back

10/H1: Y.g.h

11/H2: Waiworinao

VÖ: 27.10.2023

Format: 4LP 12” Vinyl