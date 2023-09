Teri Bristol: DJ aus Chicago stirbt im Alter von 66 Jahren

Teri Bristol, DJ und Producerin aus Chicago, verstarb in der Nacht zum Montag, wie Freund:innen in den sozialen Medien bestätigen. Grund für Bristols Tod war akutes Nierenversagen, ein Leiden, mit dem sie seit Jahren zu kämpfen hatte.

Teresa K Bristol wurde am 26. Dezember 1956 geboren, in den späten Achtzigern begann sie aufzulegen. Damit etablierte sie sich nicht nur in der House-Szene Chicagos, sondern ebnete auch den Weg für weitere weibliche DJs. Als Resident und Bookerin in der Crobar verantwortete sie unter anderem LGBTQIA+-Abende und baute zusammen mit Val Scheinplug alias Psychobitch den dort beheimateten Glee Club auf. Auch in Medusa und Smartbar gastierte sie regelmäßig.

Bereits im Januar 2020 wurde Teri Bristol in Tennessee wegen eines Nierenversagens im Endstadium ins Krankenhaus eingeliefert, konnte damals aber durch eine Operation und Dialyse noch behandelt werden.