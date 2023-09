Lunchmeat 2023: Festival-Mix von Ssnurssla

Seit Anfang der Woche läuft die diesjährige Ausgabe des Lunchmeat, am morgigen Donnerstag beginnt der Kern des Prager Festivals: In der Nationalgalerie spielen in drei aufeinanderfolgenden Tagen Acts von Weltformat, aufstrebende Newcomer:innen und Künstler:innen aus der oft sträflich vernachlässigten osteuropäischen Szene, auf die das Lunchmeat ganz bewusst einen Fokus legt.

Einer von ihnen ist der Mitbegründer das AVA kolektivs Ssnurssla, der sich im tschechischen Brno – zu Deutsch: Brünn – zwischen Club- und Nicht-Club-Kontexten bewegt. Das hört man seinem 67-minütigen Vorab-Mix eindeutig an: Verschiedene Stimmungen, Polyrhythmen und scharfkantige Synths treffen aufeinander, um schließlich in Grillenzirpen und Vogelgezwitscher zu münden. Der Künstler selbst bezeichnet das Ganze als „psychoaktiven Braindance”, der unter anderem Künstler:innen aus Tschechien, der Slovakei und dem Line-up des Festivals vereint. Ein Set, so facettenreich wie das Lunchmeat selbst, das von Breakcore bis Ambient allen Genres eine Bühne und, pardon, Projektionsfläche bietet.

Tracklist:

1. aircode – Dissimilar Liquids (Gin&Platonic)

2. rlung – Train to Kyoto (Biodiversità Records)

3. Qeei – I Am Not Afraid Of (Infinity Machine)

4. Gooooose – Eggs (SVBKVLT)

5. Corin – Visionen (UIQ)

6. Anthony Linell – The Increased Difficulty Of Breathing (Northern Electronics)

7. B E N N x WRACK – Moon Beam (OverMyBody)

8. CORIN – extasis (UIQ)

9. 33EMYBW – Symbiosis Codes (SVBKVLT)

10. bela – Chilchae (Éditions Appærent)

11. bela – Jjaksoe (Éditions Appærent)

12. kodiki – Svetlo (self-released)

13. Safa – 9A – 85 – Terminus Messaoud (UIQ)

14. Andriy Kostyukov – destroyer (self-released)

15. Nakibembe Embaire Group & Gabber Modus Operandi & Wahono – 160 (Nyege Nyege Tapes)

16. Slikback – KEAN (self-released)

17. Zoe Mc Pherson – On Fire (SFX)

18. Jlin – Fourth Perspective (Planet Mu)

19. Kult Koruth – Mosquitoes (self-released)

20. Authentically Plastic – Anti-Fun (Hakuna Kulala)

21. ANCESTRAL VISION – 925 Wage Slaves (DESTITUTE)

22. Manja Ristic – Zadar (Stories Untold / self-released)

23. Mike Parker – lustration eight (contours) (Prologue)

24. DJ Haram – Overeager (InFiné)

25. Andriy Kostyukov – HIMARS (Standard Deviation)

26. Felicity Mangan – Pathways (mappa)27. mʊdʌki – Doppeldenk (self-released)

Das bisherige Line-up des Lunchmeat 2023.

GROOVE präsentiert: Lunchmeat Festival

25. bis 30. September 2023

Prag

Tickets: 147 Euro