In der Nacht auf Sonntag hat in einer Kiesgrube in Niederkrüchten eine illegale Technoparty stattgefunden, berichtet der WDR. Rund 1000 Menschen haben in dem 15.000-Einwohner:innen-Städtchen an der niederländischen Grenze gefeiert, so die örtliche Polizei. Trotz Beschwerden wegen Ruhestörung lief die Party bis zum frühen Sonntagabend weiter.

Obwohl die Veranstalter:innen keine Genehmigung hatten, ließ die Polizei die Party weiterlaufen. Der Pächter des Geländes in Niederkrüchten soll keine Räumung gewünscht haben. Außerdem habe keine unmittelbare Gefahr bestanden.

Die Party ähnelte mit DJ-Bühne, Pavillons und Deko einem kleinen Festival. Unter den zahlreichen Gästen gab es auch internationale Besucher:innen, unter anderem aus den Niederlanden, Belgien und Frankreich. Bei der Abreise sei es zu Polizeikontrollen gekommen. Es wurden auch mehrere Blutproben angeordnet.