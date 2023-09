Moritz von Oswald: Neues Album des Dub-Techno-Pionier angekündigt

Tresor Records kündigt das neue Album von Moritz von Oswald an. Es erscheint am 10. November.

Auf Silencio erforscht Moritz von Oswald die Spannung zwischen menschlichen Stimmen und synthetischem Sound, indem er mit dem 16-stimmigen Chor Vocalconsort Berlin und klassischen Synthesizern eine tief strukturierte Sammlung von Tönen kreiert.

Inspiriert von den Ensemblewerken seiner Vorbilder Edgard Varèse, György Ligeti und Iannis Xenakis wechselt er zwischen hellen, ätherischen und dunklen, dissonanten Sounds und lässt so ein Minimal-Techno-Gefühl entstehen.

Oswalds Zusammenarbeit mit Tresor Records umfasst nun mehr als 30 Jahre. Wie auf der erfolgreichen Detroit-Berlin-Kollaboration mit Juan Atkins unter dem Alias 3MB, verfolgt er auch auf dem neuen Album sein Interesse am kollaborativem Arbeiten.

Zusammen mit dem finnischen Komponisten Jarkko Riihimäki wurden die Synthesizerspuren in Chornoten transkribiert und vom Chor Vocalconsort Berlin in der Ölbergkirche in Kreuzberg aufgeführt. Die Aufnahmen der Chorversionen wurden dann in die synthetischen Teile des Albums eingearbeitet und in einen neuen elektronischen Kontext gebracht. Im Verlauf des Albums diskutiert Oswald die Klänge beider Welten harmonisch.

So wird das Thema von Silencio, der Dialog zwischen künstlicher und menschlicher Ausdrucksweise, schon in dessen Entstehungsprozess ablesbar.

Tracklisting

01/A1 Silencio

02/A2 Luminoso 03/B1 Librarsi

04/B2 Infinito

05/B3 Colpo

06/C1 Volta (Version)

07/C2 Infinito (Version)

08/C3 Luminoso (Version)

09/D1 Volta

10/D2 Opaco

11/D3 Opaco (Version)

VÖ: 10. November 2023

Format: 2LP Vinyl, CD, digital