Alma Marter: Leipziger DJ verstorben

Die Leipziger DJ Alma Marter ist im Alter von 32 Jahren an einer Krebserkrankung verstorben. Die Musikerin, die bürgerlich Stefanie Merten hieß, war seit der Mitte der Zehnerjahre in Leipzig als DJ und Produzentin aktiv. Ihr lebendiger, dynamischer Technosound brachte sie in diverse Clubs und auf viele Festivals in allen Regionen Deutschlands. Ihre Produktionen erschienen oft auf Dapayks Melodic-Techno-Label Sonderling Berlin, ferner war sie am Label Sanity beteiligt. In einem Blog und in ihren Socials berichtete sie vom Kampf mit ihrer Krankheit.

„Heute bist du friedlich & nach einem langen, ehrenvollen Kampf eingeschlafen”, schreiben ihre Verwandten und ihre Freundin gestern auf Instagram. „Zu kurz war deine Zeit auf dieser Welt, die du für uns aber zu einem besseren & schöneren Ort gemacht hast.

Du warst, bist & bleibst eine so wundervolle Tochter, Schwester, Schwägerin, Tante, große Liebe, Freundin & Musikerin. Mit deinem Lächeln hast du die Menschen um dich herum angesteckt, mit deiner selbstlosen & liebevollen Art hast du Hoffnung geschenkt & Mut gemacht. Mit deinem Feingefühl & Talent hast du so viele Menschen auf musikalische Reisen mitgenommen. Überall wo du warst, war so viel Liebe & Leichtigkeit. Keine Worte können beschreiben, wie sehr wir dich lieben, schätzen & dich vermissen. Wir nehmen dich mit, auf jeden unserer Wege, bis wir wieder zueinander finden.”