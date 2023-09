Sven Väth: Gig auf dem Cocoon Festival abgesagt

Fans von Sven Väth mussten am vergangenen Samstag auf seinen Auftritt beim Cocoon Festival in Malaga verzichten. Wegen einer Verletzung am Knöchel war es Väth nicht möglich, aufzulegen – der DJ kann derzeit nicht gehen oder für einen längeren Zeitraum stehen. Auf Instagram ließ er am Tag des Auftritts seine Fans mit einem Bild, auf dem er Krücken hält, von der Absage wissen.

Wie lange die Genesung dauert und ob noch weitere Absagen zu erwarten sind, bleibt ungewiss. Am 24. September soll Väth voraussichtlich auf dem Am Blankenwasser, einem Open-Air in Nordrhein-Westfalen, spielen.