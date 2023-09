Rampe 52: Neuer Club im Zürcher Industriegebiet

In Zürich Schlieren eröffnet diesen Freitag der neue Club Rampe 52. Lange ist es her, dass in Zürich überhaupt ein Club eröffnet hat, denn attraktive Gebäude in der Innenstadt sind kaum zu bekommen.

Nachdem diesen Sommer in Zürich bereits das Space 2.0 eröffnet hatte, kommt mit der Rampe 52 gleich ein zweiter Club hinzu. Anders als das Space 2.0 – das im Gebäude des Variété, das Ende Mai schließen musste, zentral im Kreis 4 liegt – fährt die Rampe 52 eine andere Strategie: Anstatt sich in der Innenstadt mit hohen Mieten behaupten zu wollen, setzt der Betreiber auf Schlieren. Im Industriegebiet ist Platz, und man sei davon überzeugt, dass man hier einen neuen Party-Hotspot aufbauen könne, wie der Betreiber der Limmattaler Zeitung gegenüber erklärt.

Am ersten Wochenende spielen: Andrea Oliva, Scamassi, Nakai, Gianni Callipari, Dario La Mazza & Mic Drive, Francis & Elia und Lele.