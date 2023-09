„Getting In”: Fotobuch zu New Yorks queerer Szene der Neunziger veröffentlicht

Das neue Fotobuch Getting In zeigt über 230 Club-Flyer aus dem queeren New Yorker Nachtleben der Neunziger. Zusammengestellt von David Kennerley, einem Kunst- und Entertainment-Reporter für die queere Zeitschrift und Webseite Gay City News, visualisiert Getting In Partys diverser Clubs im Big Apple der Neunziger – darunter Palladium, Twilo, Tunnel und Copacabana.

Getting In sei eine Art Bewahrung der queeren Musikgeschichte, sagt Kennerley in einem Interview mit der New York Times. Fotos und Videoaufnahmen seien in Clubs damals nicht gängig gewesen, sodass die Flyer eine seltene Verbildlichung des Geschehens in der queeren Club-Szene seien, so Kennerley.

Das Vorwort von Getting In stammt von Michael Musto, einem der bedeutendsten Society-Kolumnisten New Yorks. Außerdem findet sich in dem Buch eine Karte mit den unterschiedlichen Clubs sowie einer Zeitleiste ihres Bestehens. Mit Essays und Zitaten von Szenefiguren, darunter Drag-Künstler:innen wie Lady Bunny und Linda Simpson, sowie von unterschiedlichen DJs und Fotograf:innen enthält Getting In weitere Hintergrundinformationen.

Das Buch ist für circa 23 Euro auf Kennerleys Webseite erhältlich.