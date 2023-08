Techno Rush: Neue Doku-Serie ab 14. September bei RTL+

Am 14. September erscheint auf RTL+ die neue Doku-Serie Techno Rush. In drei Teilen wird die Geschichte von Techno in Deutschland erzählt: von Anfängen im Underground bis hin zur Entwicklung der Musik zum Massenphänomen.

Die Dokumentation will veranschaulichen, dass „Techno die einzige weltweite Jugend-, Musik- und Kulturbewegung [ist], die maßgeblich in Deutschland – mit Berlin als Epizentrum – geprägt wurde”, wie der zugehörige Pressetext sagt.

Maximilian Lenz alias WestBam führt die Zuschauer:innen mit Anekdoten und Hintergrundwissen durch die Doku-Reihe. Als Interviewpartner kommen neben vielen Zeitzeugen auch Paul van Dyk und Juan Atkins zu Wort. Was Techno heute, im Zeitalter von EDM und Deutschrap, bedeutet, zeigt die Dokumentation anhand von Mausio, der ein Jahr lang auf seiner Festivaltour begleitet wurde.

Den offiziellen Trailer seht ihr unten.