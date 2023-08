Street Parade 2023: Größte Techno-Parade der Welt in Zürich

Die Street Parade in Zürich findet am kommenden Samstag bereits zum 30. Mal statt. 2022 tanzten auf der größten Techno-Parade der Welt über 900.000 Menschen um das Seebecken in Zürich. Auch dieses Jahr wieder mit dabei: Rund 30 sogenannte Love Mobiles beschallen die Street Parade und bilden ihr Herzstück.

Von 13 Uhr bis Mitternacht findet die Street Parade bei prognostizierten 30 Grad statt, danach geht es auf Afterpartys weiter. Auf dem Umzug spielen die Parade-Legenden Chris Liebing oder Styro2000 und große Namen wie Marcel Dettmann und Seth Troxler neben lokalen DJs wie Dasstudach, Marcism, Ju Dallas und vielen mehr.

Alle weiteren Informationen zur Street Parade findet ihr auf der Homepage.