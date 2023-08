A100 Wegbassen: Berliner Clubs veranstalten Protest-Rave gegen Autobahnbau

Die Berliner Clubs ://about blank, Renate, Club Ost und Else veranstalten zusammen mit Fridays for Future Berlin, der Clubcommission und weiteren Organisationen den Protest-Rave A100 Wegbassen, der den Unmut gegen den Ausbau der Stadtautobahn kundtun soll. Treffen will man sich am 2. September am Markgrafendamm und zwischen Elsenbrücke und Ostkreuz tanzen, wie die Bürger:inneninitiative A100 mitteilte.

Der Grund für den Protest sei die inakzeptable Planung des Bundesverkehrsministeriums. Die Stadtautobahn A100 soll vom Treptower Park bis zur Storkower Straße verlängert werden und dabei am Ostkreuz vorbeiführen. Etliche Clubs wie zum Beispiel die Renate oder das ://about blank müssten weichen. Bei dem Protest gehe es aber nicht nur um die Clubs: Der geplante Ausbau der A100 sei symbolisch für den Auto-Lobbyismus in Deutschland, der Lebensraum zerstört und angesichts der Klimakrise völlig inakzeptabel sei.