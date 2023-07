NME: Britisches Musikmagazin wieder als Printheft erhältlich

Das Musikmagazin NME (New Musical Express) erscheint wieder als gedrucktes Heft. Sechs Printausgaben pro Jahr seien von den Herausgeber:innen der Time Inc UK geplant. Das erste Heft soll die Sommermonate Juli und August umfassen und wird Anfang August erscheinen, berichtet der Evening Standard.

NME musste im März 2018 das Printmagazin nach 66 Jahren einstellen, weil sein Betrieb nicht mehr rentabel war. Online seien die Nutzer:innenzahlen seither aber gestiegen, was es ermöglichte, zu einer regelmäßig erscheinenden Druckausgabe zurückzukehren.

Eine Zusammenstellung der bekanntesten Magazincover des NME (Foto: NME)

In den fünf Jahren seit 2018 erschienen in unregelmäßigen Abständen gedruckte Spezialausgaben, so zum Beispiel ein Sonderheft zur Veröffentlichung des Biopics über Elvis Presley.

Der New Musical Express wurde 1952 gegründet und durch eine starke Autorenschaft zu einer festen Marke im Musikjournalismus. Kreative und ausgefallene Magazincover waren ein Markenzeichen. Die Online-Version NME.com wurde 1996 gestartet und ist heute die weltgrößte Musik-Website mit über sieben Millionen Aufrufen pro Monat.