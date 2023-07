Der Auslandsrundfunk Deutsche Welle nahm die zweite Rave-The-Planet-Demo zum Anlass, um eine Dokumentation über die Wurzeln des Techno zu veröffentlichen. In knapp 20 Minuten wird in How Techno was born: From Detroit to Berlin and back eine Brücke vom Berliner Club Tresor zurück ins Detroit der Achtziger geschlagen.

Deutlich wird, wie der industrielle Verfall beider Städte als Nährboden für das Genre diente. In der afroamerikanischen Community der Musik- und Autostadt Detroit entstand in den Achtzigern die neue Musikrichtung.

In der Doku kommen Protagonist:innen wie Juan Atkins und Alan Oldham oder auf Berliner Seite Tresor-Gründer Dimitri Hegemann und die DJ Ellen Allien zu Wort

Die Dokumentation How Techno was born: From Detroit to Berlin and back ist in englischer Sprache auf YouTube oder dem Kanal DW History and Culture der Deutschen Welle verfügbar.