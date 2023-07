Rave The Planet: Personen baden in NS-Denkmal, Polizei äußert sich

Am Wochenende sollen auf der Parade Rave The Planet einige Teilnehmer:innen in den Wasserbecken des Denkmals für die während der NS-Zeit rund 500.000 ermordeten Sinti und Roma gebadet haben.

Einem Bericht von t-online zufolge seien bei Berliner Register, einem Projekt, das rassistische, antisemitische oder LGBTQI+-feindliche Übergriffe erfasst, zwei unabhängige Anrufe eingegangen, die das berichtet hatten. Zudem seien die Passant:innen, die die Badenden auf ihr Fehlverhalten aufmerksam gemacht hätten, angepöbelt worden. In einem Twitter-Post einer Privatperson, auf den sich t-online bezog, wurde dies ebenfalls so beschrieben, zudem wurde berichtet, dass die herbeigerufene Polizei die Leute nicht am Baden gehindert habe.

Die Berliner Polizei antwortete auf unsere Anfrage, dass das Denkmal aufgrund seiner Bedeutung im besonderen Fokus der Einsatzkräfte stand. Dennoch habe die Polizei während der Veranstaltung, zu der rund 200.000 Menschen kamen, mehrfach festgestellt, dass sich einzelne Personen unangemessen verhalten hätten. Etwa hätten sich Menschen auf der Wiese rund um das Denkmal niedergelassen, um sich auszuruhen oder zu essen und zu trinken, und an die Schrifttafeln im vorderen Denkmalbereich gelehnt. In zwei Einzelfällen seien auch die Wasserbecken betreten worden. In allen Fällen seien die Personen unmittelbar und konsequent auf ihr Verhalten angesprochen und des Denkmals verwiesen worden. Die Maßnahmen trafen nach Erläuterung der Polizei auf Verständnis und Akzeptanz bei den Verwiesenen.