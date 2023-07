Silent Parties: Techno-Podcast über Tiere und Roboter in Rechtsfällen

Das dänische Künstlerduo benandsebastian hat mit dem Techno-Produzent Sternum den Genre-übergreifenden Konzept-Podcast Silent Parties produziert. Thema sind acht historische Rechtsfälle, in denen Tiere und Roboter eine zentrale Rolle spielen.

Begleitet von hartem Sounddesign von Sternum werden in den 15-minütigen Episoden skurrile Rechtsfälle aufgerollt und Hörspiel-artig dargestellt. In einem Fall geht es um einen Hahn, der wegen Eierlegens angeklagt ist, in einem anderen um eine Animatronic-Puppet-Band, die als Live-Darsteller vor Gericht stehen soll. In einem Rechtsfall aus dem Jahr 1989 geht es um einen Tauchroboter, der ein mit Gold gefülltes Schiffswrack barg.

Sternum (Foto: Lukas Städler)

Ben Clement und Sebastian de la Cour arbeiten seit 2006 zusammen als Duo und haben ihre Arbeiten in renommierten Institutionen wie dem Den Frie Centre of Contemporary Art in Kopenhagen oder dem 21st Century Museum of Contemporary Art in Kanazawa gezeigt. Der britische Technoproduzent Sternum lebt in Berlin und hat unter anderem das Musikdesign für Atmoism entworfen, das in Hermann August Weizeneggers Ausstellung über brutalistisches Design und Architektur im Berliner Kunstgewerbemuseum gezeigt wurde.

Der Podcast wurde am Samstag veröffentlicht und ist hier zu hören.