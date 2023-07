Awakenings Summer: Vorzeitiges Ende nach Unwetterwarnung

Die Veranstalter:innen des Awakenings Summer haben das niederländische Festival aufgrund einer Unwetterwarnung um einen Tag verkürzt. Für den 9. Juli kündigten die Behörden schwere Gewitter mit starken Windböen und Hagel in der Region Hilvarenbeek an der Grenze zu Belgien an. Zum Schutz der Festivalbesucher:innen wurde das Programm am Sonntag nicht fortgesetzt.

Die Veranstalter:innen forderten die Festivalgäste auf, dem Gelände fernzubleiben. Alle vor Ort campierenden erhielten Instruktionen zur sicheren Abreise. Dafür wurden Shuttlebusse zum Bahnhof Tilburg organisiert. Für gestrandete Gäste wurde ein Evakuierungszentrum eingerichtet.

Hinweis der Veranstalter:innen über den Abbruch am 9. Juli (Awakenings)

In den kommenden Tagen will das Team über mögliche Nachholtermine oder eine eventuelle Teilerstattung informieren.

Auf den neun Bühnen des Festivals waren für den 9. Juli unter anderem Amelie Lens, I Hate Models, Ellen Allien und über 50 weitere Künstler:innen eingeplant.